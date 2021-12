Covid, allo Spallanzani iniziate le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono iniziate oggi alle ore 15, allo Spallanzani a Roma, come in altri centri 13 centri del Lazio, le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Settanta i piccoli che hanno ricevuto la somministrazione in un clima festoso con medici clown, regali, palloncini e tanti colori. Il primo vaccinato si chiama Manfredi, ha 5 anni, compiuti a settembre, ed è statao accompagato dalla mamma. (Covid: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO Covid: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sonooggi alle ore 15,a Roma, come in altri centri 13 centri del Lazio, leper idai 511. Settanta i piccoli che hanno ricevuto la somministrazione in un clima festoso con medici clown, regali, pncini e tanti colori. Il primo vaccinato si chiama Manfredi, ha 5, compiuti a settembre, ed è statao accompagato dalla mamma. (: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

