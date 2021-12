Covid, 23.195 contagi e 129 morti. Per il vaccino arriva la siringa senz’ago: ecco come funziona (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 23.195 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 129 i morti. Emerge dai dati del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Il totale dei casi sale quindi a 5.282.076 mentre il totale delle vittime è 135.178. Sono 4.841.245 i dimessi e guariti (+ 14.802 da ieri), gli attuali positivi sono 305.653 (+8.259). Sono 634.638 i tamponi in più effettuati nelle ultime 24 ore e il tasso di positività è del 3,6%. In aumento (+146 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi e sono +7 i ricoveri in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 7.309 mentre il totale dei ricoverati in terapia intensiva sale a 870 con 84 ingressi del giorno. LEGGI ANCHE Covid, la stretta sui viaggi fa litigare Draghi e Ue. Il premier: «Con "omicron" c'è poco da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono 23.195 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore e 129 i. Emerge dai dati del bollettinodi Protezione Civile e ministero della Salute. Il totale dei casi sale quindi a 5.282.076 mentre il totale delle vittime è 135.178. Sono 4.841.245 i dimessi e guariti (+ 14.802 da ieri), gli attuali positivi sono 305.653 (+8.259). Sono 634.638 i tamponi in più effettuati nelle ultime 24 ore e il tasso di positività è del 3,6%. In aumento (+146 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi e sono +7 i ricoveri in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati sale a 7.309 mentre il totale dei ricoverati in terapia intensiva sale a 870 con 84 ingressi del giorno. LEGGI ANCHE, la stretta sui viaggi fa litigare Draghi e Ue. Il premier: «Con "omicron" c'è poco da ...

