Covid 19 in Campania, bollettino del 14 dicembre: 1.621 positivi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, martedì 14 dicembre, parla di 1.621 nuovi positivi su 37.416 test eseguiti. Sono 1.621 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su 37.416 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 4,33%, rispetto al 3,22 di ieri. Sei le nuove vittime, di cui due decedute nelle Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)19 in: ildi ieri, martedì 14, parla di 1.621 nuovisu 37.416 test eseguiti. Sono 1.621 i nuovial19 in, su 37.416 test eseguiti. Il tasso di incidenza sale al 4,33%, rispetto al 3,22 di ieri. Sei le nuove vittime, di cui due decedute nelle

Advertising

Adnkronos : In #Campania stop a feste in piazza a #Capodanno: l'ordinanza di De Luca. - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, in aumento incidenza e numero ricoverati LEGGI LA NEWS: - positanonews : #AltreNews #Copertina #Covid #bollettinocovidcampania Covid-19, oggi in Campania 1.621 positivi su 37.416 test proc… - ottopagine : Covid-19 in Campania: 1.621 i nuovi positivi - telodogratis : Covid oggi Campania, 1.621 contagi e 6 morti: bollettino 15 dicembre -