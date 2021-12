Covid-19, crescono ancora i nuovi contagi e i morti. Zona gialla, le regioni a rischio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono oltre 23mila, mai così tanti dal primo aprile scorso, i contagiati da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Da segnalare anche gli attualmente positivi che oggi superano quota 300mila. Male sul fronte dei decessi, che raggiungono il dato più alto della quarta ondata, e dei ricoveri nei reparti ordinari. Cresce la pandemia di Covid e crescono anche i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla Zona gialla, il Veneto in bilico. La Lombardia e il Lazio a rischio, così come le Marche. Il quadro emerge dai dati Agenas sull'occupazione dei posti letto aggiornati a stasera.In dettaglio, Trento ha superato sia la soglia delle terapie intensive (fissata al 10%) che quella dei ricoveri (al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono oltre 23mila, mai così tanti dal primo aprile scorso, iati da-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Da segnalare anche gli attualmente positivi che oggi superano quota 300mila. Male sul fronte dei decessi, che raggiungono il dato più alto della quarta ondata, e dei ricoveri nei reparti ordinari. Cresce la pandemia dianche i timori di cambi di colore in diverse. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla, il Veneto in bilico. La Lombardia e il Lazio a, così come le Marche. Il quadro emerge dai dati Agenas sull'occupazione dei posti letto aggiornati a stasera.In dettaglio, Trento ha superato sia la soglia delle terapie intensive (fissata al 10%) che quella dei ricoveri (al ...

