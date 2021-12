Costituita oggi la prima SRL online: Italia avanguardia nell’adeguarsi alle direttive UE (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un passo avanti per l’Italia, dove le controversie sono all’ordine del giorno: oggi, rende pubblico il Notariato, è stata Costituita la prima SRL online, in ottemperanza alle nuove normative europee (direttiva Ue 2019/1151). I più appassionati del settore saranno sicuramente a conoscenza delle complessità finora legate a questa procedura: nei mesi scorsi, in tema di startup costituite online – e non direttamente dal notaio – si è scatenata una polemica durata mesi, sfociata infine nella costituzione della piattaforma digitale gestita dal Notariato. Tornando alla notizia di attualità, dunque, da oggi risulta aperta e operativa la piattaforma del Notariato Italiano (Pni), predisposta e gestita dal consiglio nazionale del ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un passo avanti per l’, dove le controversie sono all’ordine del giorno:, rende pubblico il Notariato, è statalaSRL, in ottemperanzanuove normative europee (direttiva Ue 2019/1151). I più appassionati del settore saranno sicuramente a conoscenza delle complessità finora legate a questa procedura: nei mesi scorsi, in tema di startup costituite– e non direttamente dal notaio – si è scatenata una polemica durata mesi, sfociata infine nella costituzione della piattaforma digitale gestita dal Notariato. Tornando alla notizia di attualità, dunque, darisulta aperta e operativa la piattaforma del Notariatono (Pni), predisposta e gestita dal consiglio nazionale del ...

