Così il tampone per chi viaggia può far schiantare i dati del traffico aereo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 2020 è stato per il trasporto aereo il peggiore della storia in quanto a diminuzione del traffico aereo: in Italia hanno volato solamente 40 milioni di passeggeri contro i circa 160 milioni dell’anno precedente. Purtroppo, il 2021 è stato altrettanto complesso e i dati di Assaeroporti, l’associazione italiana dei gestori degli aeroporti, evidenziano che tra gennaio e ottobre di questo anno la caduta del numero di passeggeri è stata del 67 per cento rispetto al 2019 (i dati considerano i passeggeri solo in partenza per i voli nazionali). Il certificato verde digitale introdotto dalla Commissione europea nel corso di questo anno ha aiutato il settore, rendendo possibile viaggiare all’interno dell’Unione europea. Infatti per cittadini vaccinati non vi era più la necessità di fare ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il 2020 è stato per il trasportoil peggiore della storia in quanto a diminuzione del: in Italia hanno volato solamente 40 milioni di passeggeri contro i circa 160 milioni dell’anno precedente. Purtroppo, il 2021 è stato altrettanto complesso e idi Assaeroporti, l’associazione italiana dei gestori degli aeroporti, evidenziano che tra gennaio e ottobre di questo anno la caduta del numero di passeggeri è stata del 67 per cento rispetto al 2019 (iconsiderano i passeggeri solo in partenza per i voli nazionali). Il certificato verde digitale introdotto dalla Commissione europea nel corso di questo anno ha aiutato il settore, rendendo possibilere all’interno dell’Unione europea. Infatti per cittadini vaccinati non vi era più la necessità di fare ...

Advertising

Giorgiolaporta : Se il vaccino è così sicuro e non fa trasmettere il virus, perché #Speranza impone un tampone per prendere un aereo… - ignaziocorrao : #Bruxelles prende male l’introduzione del #tampone negativo come requisito per viaggiare da un Paese #Ue anche per… - FilomenaPunzo : @Pignottone @icspleit Non é proprio cosi, dopo si hanno 20 gg per dimostrare con carta l' avvenuta prenotazione,… - CarpaneseSilva1 : RT @robulga: @BarillariDav Su queste basi tutti possono riprendere a lavorare anche senza vaccino ma con il solo tampone imposto per chi ri… - tra_JeB : @AzzurraBarbuto Se applicano la logica ad un inutile abuso subito a stracciarsi le vesti: ma scherzi, chiedere il t… -