Cos’è la Building Automation e differenze con la domotica

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A molti di voi sarà certamente capitato di sentir parlare dio di smart home, soprattutto se siete tra coloro i quali sono in procinto di acquistare una nuova casa o intendono ristrutturare un’abitazione già esistente. Più raramente, invece, probabilmente, avrete sentito parlare di. Eppure, questi termini poc’anzi citati, nel linguaggio quotidiano, sono a volte utilizzati impropriamente come sinonimi. Ci sono, però, delle sostanzialitra di loro. È giunto il momento di fare chiarezza. In italiano, laè conosciuta anche come “Automazione degli edifici”. Per questo specifico ambito il nostro governo prevede anche alcune detrazioni fiscali, condizionate a specifici requisiti. Pertanto, anche per accedere a tali agevolazioni, è ...