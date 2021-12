Coronavirus oggi. Regno Unito, record di nuovi casi:?78.610. Altre 165 vittime (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia il Cdm proroga lo stato d’emergenza al 31 marzo, mentre il ministero della Salute impone il tampone a chi arriva dall’estero. Negli Usa superati gli 800mila morti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia il Cdm proroga lo stato d’emergenza al 31 marzo, mentre il ministero della Salute impone il tampone a chi arriva dall’estero. Negli Usa superati gli 800mila morti

78.610 nuovi casi di Coronavirus oggi in UK. Record *di sempre* da inizio pandemia. 165 morti per Covid e 774 ricoveri #Omicron - Coronavirus, oggi: Usa, superate le 800mila morti - Coronavirus, ultime notizie: oggi in Italia 23.195 nuovi casi e 129 vittime. Tasso di positività al 3,65%

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Covid Italia, il bollettino del 15 dicembre: 23.195 casi e 129 morti PUGLIA Sale il tasso di positività in puglia che passa dall'1,47% di ieri al 2,24% di oggi quando 598 dei 26.603 test processati per accertare l'infezione da coronavirus, hanno dato esito positivo. È ...

In Italia 23.195 nuovi casi e 129 morti. Tasso di positività al 3,7 di I dati di mercoledì 15 dicembre Sono 23.195 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 20.677, qui il bollettino). Sale così ad almeno 5.282.076 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio ...

Coronavirus oggi. Ecdc, solo i vaccini non bastano per frenare Omicron Il Sole 24 ORE Covid-19, nessun decesso nel Biellese comunicato nelle ultime 24 ore BIELLA – I decessi in Piemonte salgono a 11.929. Quattro decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda ...

Sono 290 i nuovi positivi al covid in provincia di Catania Sono 1.404 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 31.618 tamponi analizzati tra rapidi e molecolari nelle ultime 24 ore Sono 1.404 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 31.618 tamponi analizz ...

