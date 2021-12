Coronavirus oggi. Manovra: verso fondo governo per emergenza Covid nel 2022 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia il Cdm proroga lo stato d’emergenza al 31 marzo, mentre il ministero della Salute impone il tampone a chi arriva dall’estero. Negli Usa superati gli 800mila morti Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In Italia il Cdm proroga lo stato d’al 31 marzo, mentre il ministero della Salute impone il tampone a chi arriva dall’estero. Negli Usa superati gli 800mila morti

78.610 nuovi casi di Coronavirus oggi in UK. Record *di sempre* da inizio pandemia. 165 morti per Covid e 774 ricoveri #Omicron - #Coronavirus, oggi: Usa, superate le 800mila morti - I dati sul #coronavirus oggi in Italia - In Italia 23.195 nuovi casi e 129 morti. Tasso di positività al 3,7%