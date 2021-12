Coronavirus, Locatelli: “Tra bimbi ricoveri e morti, 7% può avere Long covid” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I vaccini anti covid sono importanti per “proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, comunque impatta in età pediatrica”, anche con ricoveri e morti. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superire di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Coronavirus, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sull’avvio della vaccinazione nei bambini 5-11 anni. Nell’età pediatrica, “secondo le stime dell’Ecdc”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “ogni 10mila casi sintomatici per covid ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso”, ha poi sottolineato Locatelli. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I vaccini antisono importanti per “proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppure raramente, comunque impatta in età pediatrica”, anche con. Lo ha detto Franco, presidente del Consiglio superire di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sull’avvio della vaccinazione nei bambini 5-11 anni. Nell’età pediatrica, “secondo le stime dell’Ecdc”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “ogni 10mila casi sintomatici perci sono 65 ospedalizzazioni, 6nelle terapie intensive e, tristemente, un caso di decesso”, ha poi sottolineato. Il ...

