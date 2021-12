Coronavirus, impennata di nuovi contagi: 23.195 in un giorno. Il tasso di positività schizza al 3,7%, 129 i morti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il bollettino del 15 dicembre 2021 Era dallo scorso 1 aprile che in Italia non si superava la soglia dei 23mila nuovi casi di Coronavirus giornalieri, quando nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile se ne contavano 23.649. E oggi, 15 dicembre, i nuovi casi di contagio sono tornati a crescere. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 23.195 (ieri 20.677), mentre i decessi segnalati oggi sono 129 (ieri 120, mentre due giorni fa erano stati 98). Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 305.653 persone, in aumento rispetto a ieri, quando erano 297.394. Il numero totale di morti per Covid si attesta a quota 135.178 decessi, mentre il numero totale di casi individuati in Italia da inizio pandemia sale a quota 5.282.076. Ministero della Salute – Iss ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il bollettino del 15 dicembre 2021 Era dallo scorso 1 aprile che in Italia non si superava la soglia dei 23milacasi digiornalieri, quando nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile se ne contavano 23.649. E oggi, 15 dicembre, icasi dio sono tornati a crescere. I casi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 23.195 (ieri 20.677), mentre i decessi segnalati oggi sono 129 (ieri 120, mentre due giorni fa erano stati 98). Il numero degli attualmente positivi al virus è pari a 305.653 persone, in aumento rispetto a ieri, quando erano 297.394. Il numero totale diper Covid si attesta a quota 135.178 decessi, mentre il numero totale di casi individuati in Italia da inizio pandemia sale a quota 5.282.076. Ministero della Salute – Iss ...

Advertising

messina_oggi : Impennata di contagi in Sicilia. Sono 1.404 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 31.618 tamponi effettuati, tass… - messina_oggi : Impennata di contagi in Sicilia. Sono 1.404 i nuovi casi di coronavirus a fronte di 31.618 tamponi effettuati, tass… - infoitinterno : Coronavirus, impennata di nuovi contagi: 23.195 in un giorno. Il tasso di positività schizza al 3,7%, 129 i morti - infoitinterno : Coronavirus, altra impennata in Puglia: quasi 600 nuovi contagi e 5 decessi - infoitinterno : Coronavirus, nuova impennata in Puglia: quasi 600 contagi e 5 decessi. Il confronto con un anno fa | Tarantobuonase… -