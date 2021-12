Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 15 dicembre

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ildelladi15. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio danella(via social)Ildi: 1.621 positivi, 37.416 tamponi, 2 morti (nelle ultime quarantotto ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Vaccino Covid, insi apre ai bambini 5-11 anni: come prenotare Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 25 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

I dati di oggi dalla Regione Sono 1.621 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 2 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore mentre 4 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ...Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi dain. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.621 positivi su 37.416 tamponi esaminati , 317 in più di ieri con 3.017 tamponi processati in meno. In percentuale, significa ...Sono 1.621 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 15 dicembre. Registrati inoltre altri 6 morti: 2 decessi ...Sono aumentati i casi di coronavirus in Campania. In queste ultime ore un nuovo focolaio è stato riscontrato a Casoria, nel circolo didattico Ludovico da Casoria in via Pio XII, dove si sono contagiat ...