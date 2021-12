Coronavirus, boom di nuovi casi Covid in Sicilia. Tasso di positività al 4,4% (Di mercoledì 15 dicembre 2021) boom di nuovi casi Covid in Sicilia, dove aumentano sensibilmente anche i ricoverati in ospedale. È quanto emerge dal report quotidiano del ministero della Salute, che indica nell'Isola 1.404 nuovi positivi nelle ultime ore su un totale di 31.618 tamponi processati: il Tasso di positività sale al 4,4% (ieri era al 2,9). L'Isola è settima tra le regioni italiane per incremento giornalieri. La provincia con l'aumento di casi più evidente è Messina, dove tra ieri e oggi sono stati scoperti 352 nuovi contagiati.Seguono Catania (290) e Palermo (248). In ospedale al momento 497 persone a causa del virus, di cui 48 in terapia intensiva: il dato segna un aumento di 23 ricoverati rispetto ai 474 di ieri. Il report segna inoltre ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 dicembre 2021)diin, dove aumentano sensibilmente anche i ricoverati in ospedale. È quanto emerge dal report quotidiano del ministero della Salute, che indica nell'Isola 1.404positivi nelle ultime ore su un totale di 31.618 tamponi processati: ildisale al 4,4% (ieri era al 2,9). L'Isola è settima tra le regioni italiane per incremento giornalieri. La provincia con l'aumento dipiù evidente è Messina, dove tra ieri e oggi sono stati scoperti 352contagiati.Seguono Catania (290) e Palermo (248). In ospedale al momento 497 persone a causa del virus, di cui 48 in terapia intensiva: il dato segna un aumento di 23 ricoverati rispetto ai 474 di ieri. Il report segna inoltre ...

