Coronavirus: 61 nuovi casi e 26 guarigioni in Maremma. Tre ricoveri in meno, 29 in totale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Tra le ore 14 del 14 dicembre e le ore 14 di oggi, 15 dicembre, sono stati processati 802 tamponi (ieri 872). Il tasso di positività (numero di ... Leggi su ilgiunco (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Tra le ore 14 del 14 dicembre e le ore 14 di oggi, 15 dicembre, sono stati processati 802 tamponi (ieri 872). Il tasso di positività (numero di ...

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 dicembre: 23.195 nuovi casi, i morti sono 129 - antoguerrera : ?? 78.610 nuovi casi di Coronavirus oggi in UK. Record *di sempre* da inizio pandemia. 165 morti per Covid e 774 ricoveri ?? #Omicron - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. I dati sulla dose aggiuntiva iniziano… - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 dicembre: 23.195 nuovi casi e 129 morti - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Italia il 15 dicembre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 23.195, i decessi sono 129 -