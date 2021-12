Coronavirus, 23.195 nuovi casi e 129 decessi. Nuovo aumento dei ricoverati con sintomi: +146. In terapia intensiva 84 ingressi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continua a crescere il numero dei nuovi casi rintracciati e dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 23.195 positivi tra i 634.638 tamponi processati, di cui 415.451 test rapidi. L’incidenza sale quindi al 3,7% e, considerando i soli molecolari, si assesta all’8,6 per cento. I morti sono stati 129. Aumenta anche la pressione sugli ospedali: in un giorno il saldo ingressi-uscite dai reparti di area medica fa segnare un saldo di +146 posti letto occupati, mentre in terapia intensiva si registrano 84 ingressi e +7 letti occupati. Rispetto a lunedì-mercoledì della settimana scorsa peggiorano tutti gli indicatori della pandemia: in netta crescita i nuovi casi che passano da 43.218 a 56.584, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continua a crescere il numero deirintracciati e dei. Nelle ultime 24 ore sono stati rintracciati 23.195 positivi tra i 634.638 tamponi processati, di cui 415.451 test rapidi. L’incidenza sale quindi al 3,7% e, considerando i soli molecolari, si assesta all’8,6 per cento. I morti sono stati 129. Aumenta anche la pressione sugli ospedali: in un giorno il saldo-uscite dai reparti di area medica fa segnare un saldo diposti letto occupati, mentre insi registrano 84e +7 letti occupati. Rispetto a lunedì-mercoledì della settimana scorsa peggiorano tutti gli indicatori della pandemia: in netta crescita iche passano da 43.218 a 56.584, un ...

