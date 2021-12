Corona virus: casi “in netto aumento” nelle scuole fra Bari e città metropolitana Nella settimana 6-12 dicembre 147 contagiati, quasi tutti studenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: La circolazione del virus nelle scuole è in netto aumento questa settimana rispetto alla precedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio fornito dal team Covid scuole dell’Epidemic Intelligence center della ASL che fra il 6 dicembre e il 12 dicembre ha intercettato in totale 147 casi positivi, di cui 120 studenti e 27 operatori scolastici. Il totale dei casi risulta quindi quasi raddoppiato a fronte delle 87 positività riscontrate nell’attività di sorveglianza dei sette giorni precedenti. I nuovi positivi sono così distribuiti: 65 nelle scuole primarie, (58 alunni e 7 ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: La circolazione delè inquestarispetto alla precedente. E’ quanto emerge dal monitoraggio fornito dal team Coviddell’Epidemic Intelligence center della ASL che fra il 6e il 12ha intercettato in totale 147positivi, di cui 120e 27 operatori scolastici. Il totale deirisulta quindiraddoppiato a fronte delle 87 positività riscontrate nell’attività di sorveglianza dei sette giorni precedenti. I nuovi positivi sono così distribuiti: 65primarie, (58 alunni e 7 ...

