Coppa Italia, sedicesimi: nelle gare del pomeriggio ok Cagliari e poker Empoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Serie A non delude nella Coppa nazionale: le odierne due sfide del trofeo, infatti, promuovono al turno successivo Cagliari ed Empoli ai danni di Cittadella e Verona, formazioni che navigano il campionato tra Serie A e Serie B. Due sfide che non hanno avuto storia in questo pomeriggio dedicato al secondo trofeo più importante del calcio nostrano. Ecco cosa è successo in Coppa Italia, con le prime partite dei sedicesimi di finale. Coppa Italia, sedicesimi: Hellas Verona-Empoli 3-4 Match divertentissimo al Bentegodi, con l’Empoli che riesce a strappare il pass per gli ottavi di finale dopo una sfida rocambolesca. La squadra di Andreazzoli passa in vantaggio al 15? con Lamantia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Serie A non delude nellanazionale: le odierne due sfide del trofeo, infatti, promuovono al turno successivoedai danni di Cittadella e Verona, formazioni che navigano il campionato tra Serie A e Serie B. Due sfide che non hanno avuto storia in questodedicato al secondo trofeo più importante del calcio nostrano. Ecco cosa è successo in, con le prime partite deidi finale.: Hellas Verona-3-4 Match divertentissimo al Bentegodi, con l’che riesce a strappare il pass per gli ottavi di finale dopo una sfida rocambolesca. La squadra di Andreazzoli passa in vantaggio al 15? con Lamantia, ...

