Coppa Italia | passano Empoli e Cagliari | tra poco Fiorentina-Benevento

Advertising

Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Cagliari, Mazzarri: 'Siamo già proiettati sul campionato' - zazoomblog : Cagliari - Cittadella 3 - 1: Mazzarri agli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo - #Cagliari #Cittadella… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Prima di toccare terra inera rimasto in attesa per mesi in Libia. Poi ha affrontato il mar ... sogno di arbitrare la finale did'Africa, emulando il mio connazionale Papa Gassamma, e ...La partita tra Cagliari e Cittadella , oltre a mettere in palio l' accesso agli ottavi di finale della, ha registrato un nuovo record tutto rosa . Maria Sole Ferrieri Caputi, infatti, è stata la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A . Leggi anche > Alla 'Unipol Domus ' di ...Empoli e Cagliari si qualificano agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nelle prime due partite del mercoledì i toscani e i sardi si sono aggiudicati i loro rispettivi incontri con Verona e Cittadella ...Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia (turno secco) in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze ...