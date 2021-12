Coppa Italia, l’Empoli batte l’Hellas Verona e si regala l’Inter agli ottavi di finale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) agli ottavi di Coppa Italia sarà Inter contro Hellas Verona Sarà l’Empoli a sfidare l’Inter negli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. I ragazzi di Andreazzoli hanno battuto l’Hellas Verona con il punteggio finale di 3 a 4. Toscani passano in vantaggio al 15? del primo tempo grazie al gol di La Mantia con l’immediata reazione dei padroni di casa e il pareggio firmato da Cancellieri. La squadra ospite si porta nuovamente in vantaggio dieci minuti dopo, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. La ripresa si apre con gli ospiti in completo controllo della gara. Tra il 66° e il 74° tris di gol con la doppietta di Mancuso (uno ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)disarà Inter contro HellasSaràa sfidareneglididella2021/2022. I ragazzi di Andreazzoli hanno battutocon il punteggiodi 3 a 4. Toscani passano in vantaggio al 15? del primo tempo grazie al gol di La Mantia con l’immediata reazione dei padroni di casa e il pareggio firmato da Cancellieri. La squadra ospite si porta nuovamente in vantaggio dieci minuti dopo, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco. La ripresa si apre con gli ospiti in completo controllo della gara. Tra il 66° e il 74° tris di gol con la doppietta di Mancuso (uno ...

