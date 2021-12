Coppa Italia, l'Empoli avanza agli ottavi, il Verona ko 4-3 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Empoli batte 4-3 in maniera rocambolesca al ‘Bentegodi’ l’Hellas Verona e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa d’Italia, dove affronterà l’Inter. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le reti da una parte di La Mantia e dall’altra di Cancellieri, nella ripresa i toscani dilagano grazie alla doppietta di Mancuso, a segno al 21? e al 25?, e al poker di Bajrami al 29?. Nel finale però gli scaligeri tornano sotto accorciando da 4-1 a 4-3 con i gol di Ilic al 41? e Ragusa al 43?. Nel recupero il risultato non cambia più: la squadra di Andreazzoli si guadagna il passaggio del turno, quella di Tudor saluta la competizione. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’batte 4-3 in maniera rocambolesca al ‘Bentegodi’ l’Hellase si qualifica per glidi finale did’, dove affronterà l’Inter. Dopo il botta e risposta nel primo tempo con le reti da una parte di La Mantia e dall’altra di Cancellieri, nella ripresa i toscani dilagano grazie alla doppietta di Mancuso, a segno al 21? e al 25?, e al poker di Bajrami al 29?. Nel finale però gli scaligeri tornano sotto accorciando da 4-1 a 4-3 con i gol di Ilic al 41? e Ragusa al 43?. Nel recupero il risultato non cambia più: la squadra di Andreazzoli si guadagna il passaggio del turno, quella di Tudor saluta la competizione.

Advertising

FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - Azzurri : ?? Il 1° giugno Italia-Argentina ???????? ?? A #Londra la sfida tra i Campioni d’Europa e i vincitori della Coppa Amer… - CinqueNews : D’Aversa carica la Samp: «Vogliamo passare il turno in Coppa Italia» - Mediagol : Coppa Italia Serie C, Padova-Catanzaro 1-1: i veneti la aprono, Verna la riprende -