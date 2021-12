Coppa Italia | in quota equilibrio per la sfida Sampdoria-Torino

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppiaper spiccare il volo in Serie A. Le tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato hanno dato fiducia alla Sampodoria, mentre il, che in campionato precede i liguri di una sola posizione con quattro punti di vantaggio, ha ormai trovato la sua identità con Juric come dimostra la serie positiva di 3 risultati utili consecutivi. Proprio per questo i betting analyst di 888sport.it vedono unaall’insegna dell’con il successo dellaa 2,50, mentre quello degli ospiti si gioca a 2,80. Più alta ladel pari, fissata a 3,50. Prevale, seppure di poco, l’Over, proposto a 1,83, mentre un match con meno di tre gol vale 1,97 la posta. Attese però reti da entrambe le parti, con il Goal visto a 1,65, mentre il No Goal si attesta a 2,18. Ecco ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

In Verona Empoli verrà effettuato un test per l'ascolto live dei dialoghi tra arbitro e VAR. La novità voluta da AIA e Lega Serie A Durante il match ditra Verona ed Empoli verrà messo in pratica un primo test ufficiale per l'ascolto live dei dialoghi tra l'arbitro in campo e la sala ...DIRETTA PADOVA CATANZARO: I TESTA A TESTA La storia di Padova Catanzaro è fatta di parecchi incroci, ma nessuno di questi è recente: la semifinale di andata diSerie C sarà infatti la prima sfida diretta nel nuovo millennio, e anche il ritorno di una partita che non si gioca da 31 anni e mezzo. Tanto è passato da uno 0 - 0 in Veneto che, nel ...Tutto pronto allo stadio Bentegodi per l’inizio del match tra Verona e Empoli valido per i sedicesimi di finale di coppa Italia. Tudor lascia fuori Simeone e manda in campo Lasagna unica punta con ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Adam Kane, allenatore: “Coppa d’Africa? Fake news, so da fonti certe che i lavori continuano e la Coppa d’Africa inizia il 9 ...