Coppa Italia | il Cagliari batte 3-1 il Cittadella e va agli ottavi

AGI - Il Cagliari ha battuto 3-1 il Cittadella, conquistando così gli ottavi di finale di Coppa Italia: a gennaio, il prossimo avversario sarà il Sassuolo. In un match con pochi titolari nelle formazioni di partenza, decisive per i rossoblu le reti di Deiola e Ceter - nel primo tempo - e di Gaston Pereiro, al 64esimo; per i granata, invece, a segno Donnarumma a cinque dalla fine, che non ha cambiato le sorti del match. Il passaggio del turno permette di 'respirare' alla formazione di Mazzarri, che non vinceva dal 17 ottobre: il 3-1 alla Sampdoria, nel primo (e finora unico) successo in campionato. Anche in una vittoria tranquilla, però, emergono i problemi del Cagliari. Partenza contratta della squadra al penultimo posto in Serie A; al contrario, è ...

