Coppa Italia | Hellas Verona-Empoli | le formazioni ufficiali | spazio a Lasagna

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da pochi minuti sono state diramate ledi, gara valida per i sedicesimi di. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 al “M. Bentegodi” di, mentre sarà possibile seguire la partita in diretta e in chiaro su1. Visto lo stato di forma delle due squadre, si tratta del primo vero big match dell’edizione di quest’anno, benché nella giornata di ieri si siano già affrontate due compagini – Genoa e Salernitana – entrambe militanti in Serie A (la sfida è terminata 1-0 in favore dei rossoblù). La squadra oggi vincente incontrerà agli ottavi di gennaio la temibile Inter di Inzaghi. In totale, i precedenti fra gialloblù e azzurri sono 21, con 9 vittorie dei padroni di ...

In Verona Empoli verrà effettuato un test per l'ascolto live dei dialoghi tra arbitro e VAR. La novità voluta da AIA e Lega Serie A Durante il match ditra Verona ed Empoli verrà messo in pratica un primo test ufficiale per l'ascolto live dei dialoghi tra l'arbitro in campo e la sala ...DIRETTA PADOVA CATANZARO: I TESTA A TESTA La storia di Padova Catanzaro è fatta di parecchi incroci, ma nessuno di questi è recente: la semifinale di andata diSerie C sarà infatti la prima sfida diretta nel nuovo millennio, e anche il ritorno di una partita che non si gioca da 31 anni e mezzo. Tanto è passato da uno 0 - 0 in Veneto che, nel ...Il doppio ex di Fiorentina e Benevento, Christian Maggio ha parlato della sfida di questa sera: "Sono contento per la Fiorentina che dopo qualche anno di alti e bassi sta avendo dei ...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta la partita di Coppa Italia sarà ricordata per un passo importante. Sì perchè mentre una tra Verona ed Empoli cercherà di passare il tur ...