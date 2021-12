Coppa Italia: Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Riportiamo le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sfida se la dovrà vedere contro il Napoli negli ottavi di finale. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato da Sechi e Ceccon come assistenti, e dal quarto uomo Fabbri. Al VAR, invece ci saranno Di Paolo e Di Iorio. Calcio d’inizio ore 21:00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Inarrestabile fino a questo momento, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta vivendo un momento straordinario. L’attuale quinto posto in classifica deriva dal gran lavoro che il tecnico ex Spezia sta conducendo. Pur non essendo una partita di campionato, quella di questa sera potrebbe dare l’occasione ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Riportiamo ledi, gara valida per i sedicesimi di finale di. La vincente di questa sfida se la dovrà vedere contro il Napoli negli ottavi di finale. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, coadiuvato da Sechi e Ceccon come assistenti, e dal quarto uomo Fabbri. Al VAR, invece ci saranno Di Paolo e Di Iorio. Calcio d’inizio ore 21:00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Inarrestabile fino a questo momento, ladi Vincenzono sta vivendo un momento straordinario. L’attuale quinto posto in classifica deriva dal gran lavoro che il tecnico ex Spezia sta conducendo. Pur non essendo una partita di campionato, quella di questa sera potrebbe dare l’occasione ...

