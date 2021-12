Coppa Italia: Cagliari-Cittadella, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Cagliari cerca soddisfazioni in Coppa Italia dopo la pesante sconfitta in casa dell’Inter nell’ultimo turno di Serie A: quesa sera sfida al Cittadella per i sedicesimi di finale, chi vince affronterà il Sassuolo agli ottavi (di seguito le formazioni ufficiali). I sardi sono penultimi in classifica e prima del match contro i nerazzurri venivano da un filotto di quattro pareggi. La vittoria manca però da nove gare: l’ultimo bottino pirno risale al 17 ottobre, 3-1 alla Sampdoria. La zona salvezza dista solo due punti, ma i rossoblú hanno necessità di invertire il trend di risultati per non rimanere inviaschiati nelle ultime tre posizioni. In Coppa, il Cagliari è entrato in gioco nei trentaduesimi e ha battuto il Pisa per 3-1. Gara già chiusa nel primo ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ilcerca soddisfazioni indopo la pesante sconfitta in casa dell’Inter nell’ultimo turno di Serie A: quesa sera sfida alper i sedicesimi di finale, chi vince affronterà il Sassuolo agli ottavi (di seguito le). I sardi sono penultimi in classifica e prima del match contro i nerazzurri venivano da un filotto di quattro pareggi. La vittoria manca però da nove gare: l’ultimo bottino pirno risale al 17 ottobre, 3-1 alla Sampdoria. La zona salvezza dista solo due punti, ma i rossoblú hanno necessità di invertire il trend di risultati per non rimanere inviaschiati nelle ultime tre posizioni. In, ilè entrato in gioco nei trentaduesimi e ha battuto il Pisa per 3-1. Gara già chiusa nel primo ...

Advertising

FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - tuttoatalanta : Coppa Italia, 7 gol in Verona-Empoli: ecco chi approda agli ottavi - aylaf__ : RT @Inter: ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - RaiSport : ?? L'#Empoli passa a #Verona, ottavi con l'#Inter Al #Bentegodi finisce 4-3 per i toscani che rischiano subendo due… -