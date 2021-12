Coppa Italia 2021 2022 | Verona-Empoli nella storia | debutto del Var ‘in chiaro’

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)non sarà un semplice match valevole per i sedicesimi di finale di. Per la prima volta, infatti, i dialoghi tra arbitro e Var saranno ascoltati in chiaro e in diretta. Tale privilegio è stato concesso dalla Lega Serie A e dall’AIA ad un ristretto gruppo di giornalisti. Ciò che si diranno l’arbitro Dionisi, che dirigerà la gara del Bentegodi, e Irrari e Ranghetti dalla sala Var di Lissone, non sarà dunque un segreto. Un passo avanti verso un qualcosa che, con il tempo, potrebbe diventare la normalità. Nelle settimane precedenti, il designatore Gianluca Rocchi aveva già annunciato tale volontà e, per la prima volta, questa sera verrà sperimentata. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Commenta per primo L'allenatore del Torino, Ivan Juric ha dichiarato alla vigilia della gara contro la Sampdoria in: 'E' un trofeo che mi stuzzica, non sono mai riuscito a combinare niente. Faremo un po' di turnover, ma tutti si stanno allenano benissimo e ho grande fiducia anche in chi ha giocato meno.Dall'altra parte troviamo i rossoblù, reduci dalla prima vittoria con Shevchenko in panchina, contro la Salernitana nei sedicesimi di finale di. purtroppo per il Grifone le cose in ...Dopo le gare disputate ieri, dalle quali è uscita l'avversaria della Lazio, i sedicesimi di finale di Coppa Italia proseguiranno anche nella giornata di oggi. In campo scenderanno ...Fiorentina che esordirà questa sera in Coppa Italia contro il Benevento, per i sedicesimi di finale della competizione. Il cammino della squadra di Italiano verso un'eventuale ...