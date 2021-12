Coppa d’Africa verso l’annullamento: cosa sta succedendo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si sta andando verso l’annullamento della Coppa d’Africa. Andiamo a vedere cosa sta succedendo: l’annuncio potrebbe arrivare a breve. La competizione verso l’annullamento (via Screenshot)Spuntano conferme sull’annullamento della Coppa d’Africa. Infatti arrivano novità sulla prossima grande competizione continentale, dovute anche alla diffusione della Variante Omicron nel continente. Negli ultimi giorni la possibilità di annullamento sta diventando sempre più concreta. A fornire ulteriore informazione di RMC Sport, la Confederazione calcistica africana (CAF) potrebbe annunciare l’annullamento dell’edizione 2022 in Camerun. Sono quindi in corso delle riflessioni per ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si sta andandodella. Andiamo a vederesta: l’annuncio potrebbe arrivare a breve. La competizione(via Screenshot)Spuntano conferme suldella. Infatti arrivano novità sulla prossima grande competizione continentale, dovute anche alla diffusione della Variante Omicron nel continente. Negli ultimi giorni la possibilità di annullamento sta diventando sempre più concreta. A fornire ulteriore informazione di RMC Sport, la Confederazione calcistica africana (CAF) potrebbe annunciaredell’edizione 2022 in Camerun. Sono quindi in corso delle riflessioni per ...

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - TuttoMercatoWeb : La Coppa d'Africa potrebbe essere annullata. Dalla Francia: c'è malcontento tra i club inglesi - DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - aleiodice_1710 : RT @Rrahmanerica: Se cancellano la Coppa D'Africa mando a tutti quelli che rt 10€ e un nudino in dm - infoitsport : “Coppa d’Africa cancellata”: forti pressioni di alcune squadre, non vogliono mandare i giocatori -