Coppa d’Africa | torneo di nuovo a rischio | le ultime

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano le discussioni riguardanti la. Dopo la notizia di questa mattina secondo cui ilsarebbe acancellazione per via della situazione sanitaria del continente africano poi smentita dalla stessa CAF (Confederazione Africana), ora è stata resa nota una e-mail inviata dall’ECA (Associazione dei Club Europei) alla Fifa nella quale i club europei minacciano di non permettere ai loro calciatori di partire alla volta del Camerun, dove si terrà il. Come scritto all’interno di questa mail alla base della protesta dell’ECA ci sarebbe la mancanza di un protocollo sanitario adeguato alla competizione: “A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per ilCan, ...