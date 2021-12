Coppa d’Africa, club inglesi scontenti e Covid: possibile la cancellazione della competizione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa d’Africa 2022 potrebbe essere cancellata a causa del dilagare della variante Omicron del Covid-19 e del malcontento di alcuni club inglesi La Coppa d’Africa 2022 potrebbe essere cancellata. A lanciare la bomba è stata l’emittente francese RMC Sport, riportando come concreta l’ipotesi che la Federazione africana possa a breve annunciare l’annullamento della competizione. La causa principale sarebbe quella legata al dilagare della variante Omicron del Covid-19, ma ci sarebbe anche un altro motivo. Alcuni club inglesi, infatti, starebbero facendo pressioni per non perdere i loro calciatori in un momento fondamentale della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La2022 potrebbe essere cancellata a causa del dilagarevariante Omicron del-19 e del malcontento di alcuniLa2022 potrebbe essere cancellata. A lanciare la bomba è stata l’emittente francese RMC Sport, riportando come concreta l’ipotesi che la Federazione africana possa a breve annunciare l’annullamento. La causa principale sarebbe quella legata al dilagarevariante Omicron del-19, ma ci sarebbe anche un altro motivo. Alcuni, infatti, starebbero facendo pressioni per non perdere i loro calciatori in un momento fondamentale...

