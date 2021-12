Coppa d’Africa, arriva il chiarimento del CTS: i club di A tremano! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime ore si è parlato della possibilità di annullare la Coppa d’Africa vista la situazione Covid-19, che sembra complicarsi nuovamente a causa della variante Omicron. Kessie Milan Coppa d’Africa Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il membro del Comitato Tecnico Scientifico, Fabio Ciciliano ha dichiarato: ”Ad oggi il rientro in Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun (compreso nell’elenco E secondo l’ordinanza del Ministero della Salute) prevede precise procedure da eseguire. Bisogna infatti sottoporsi a tampone entro 72 h prima dell’ingresso in Italia; rispettare un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni, al seguito del quale dovrà essere effettuato un ulteriore tampone molecolare per tornare in libertà ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime ore si è parlato della possibilità di annullare lavista la situazione Covid-19, che sembra complicarsi nuovamente a causa della variante Omicron. Kessie MilanIntervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il membro del Comitato Tecnico Scientifico, Fabio Ciciliano ha dichiarato: ”Ad oggi il rientro in Italia da parte dei cittadini italiani e stranieri che risiedono stabilmente nel nostro Paese, provenienti dal Camerun (compreso nell’elenco E secondo l’ordinanza del Ministero della Salute) prevede precise procedure da eseguire. Bisogna infatti sottoporsi a tampone entro 72 h prima dell’ingresso in Italia; rispettare un periodo di quarantena obbligatorio di 10 giorni, al seguito del quale dovrà essere effettuato un ulteriore tampone molecolare per tornare in libertà ...

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - DiMarzio : #CoppaDAfrica, la Africa Cup of Nations del prossimo gennaio rischia di saltare, l'#ECA fa muro: i motivi spiegati… - TuttoMercatoWeb : La Coppa d'Africa potrebbe essere annullata. Dalla Francia: c'è malcontento tra i club inglesi - tur_ste : RT @muntzer_thomas: LOL, ma in base a cosa la durata della quarantena cambia a seconda del paese di provenienza EU: 5 giorni Camerun: 10 g… - ParmeshSriv : RT @corradone91: Nonostante i rumours spinti dalla stampa ????, ad oggi la Coppa d'Africa è assolutamente confermata. Con tanto di comunicato… -