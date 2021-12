Coppa D’Africa annullata? Le conseguenze sulla Juventus (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Coppa D’Africa potrebbe essere annullata; andiamo a vedere le conseguenze sul campionato italiano e, in particolare, sulla Juventus. CAF (Coppadafrica.com)Dopo quattro mesi di campionato possiamo dire come il discorso scudetto sia affare per quattro; dal Napoli a quota 36 alla capolista Inter con quaranta punti, passando per Atalanta e Milan rispettivamente a 37 e 39. La prossima giornata di Serie A vedrà due match che potranno ulteriormente cambiare il volto della classifica. A Bergamo arriva una Roma alla ricerca del primo grande sussulto mentre San Siro sarà il teatro della sfida tra rossoneri e partenopei. In questa meravigliosa lotta per il titolo sono tanti i fattori che possono fare la differenza, dagli infortuni alle fase finale delle coppe. L’Inter è ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Lapotrebbe essere; andiamo a vedere lesul campionato italiano e, in particolare,. CAF (dafrica.com)Dopo quattro mesi di campionato possiamo dire come il discorso scudetto sia affare per quattro; dal Napoli a quota 36 alla capolista Inter con quaranta punti, passando per Atalanta e Milan rispettivamente a 37 e 39. La prossima giornata di Serie A vedrà due match che potranno ulteriormente cambiare il volto della classifica. A Bergamo arriva una Roma alla ricerca del primo grande sussulto mentre San Siro sarà il teatro della sfida tra rossoneri e partenopei. In questa meravigliosa lotta per il titolo sono tanti i fattori che possono fare la differenza, dagli infortuni alle fase finale delle coppe. L’Inter è ...

Advertising

DiMarzio : La Coppa d'Africa potrebbe non giocarsi, la #CAF ragiona sul da farsi. Molti club di #PremierLeague non vorrebbero… - TuttoMercatoWeb : La Coppa d'Africa potrebbe essere annullata. Dalla Francia: c'è malcontento tra i club inglesi - DiMarzio : #Napoli, le parole del ct del #Camerun su #Anguissa in vista della Coppa d'Africa - _vincentlab : RT @FraNasato: Secondo @RMCsport nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio dell’annullamento della Coppa d’Africa 2022 #Milan - cesololinter_19 : RT @emme1908: Unico tweet che mi permetto di fare sulla coppa d'africa, non giocarla sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di chi… -