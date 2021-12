Coppa d’Africa annullata? Arriva la clamorosa indiscrezione dalla Francia: i motivi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manca sempre meno all’inizio della Coppa d’Africa. Il torneo, che si giocherà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, vedrà impegnate 24 nazionali e tantissimi giocatori che partecipano ai campionati europei. Tra i giocatori azzurri, saranno Kalidou Koulibaly (Senegal), Frank Anguissa (Camerun), Adam Ounas (Algeria) e, se dovesse recuperare in tempi record, Victor Osimhen (Nigeria), a partecipare alla competizione. Ma, dalla Francia, viene rilanciata una clamorosa indiscrezione. Coppa d’Africa Secondo quanto riportato da RMC Sport, nei prossimi giorni, la CAF (Confederazione Calcistica Africana) potrebbe annunciare l’annullamento della competizione. Il problema principale è legato al Covid-19: la variante Omicron sta creando molti problemi nel ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Manca sempre meno all’inizio della. Il torneo, che si giocherà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, vedrà impegnate 24 nazionali e tantissimi giocatori che partecipano ai campionati europei. Tra i giocatori azzurri, saranno Kalidou Koulibaly (Senegal), Frank Anguissa (Camerun), Adam Ounas (Algeria) e, se dovesse recuperare in tempi record, Victor Osimhen (Nigeria), a partecipare alla competizione. Ma,, viene rilanciata unaSecondo quanto riportato da RMC Sport, nei prossimi giorni, la CAF (Confederazione Calcistica Africana) potrebbe annunciare l’annullamento della competizione. Il problema principale è legato al Covid-19: la variante Omicron sta creando molti problemi nel ...

