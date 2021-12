Coppa d'Africa a rischio cancellazione, la Caf: "Fake news". L'Eca: "Non mandiamo i calciatori, non c'è un protocollo sanitario" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Contattato dalla Gazzetta dello Sport, il portavoce della Caf non ha manifestato dubbi: "La Coppa d'Africa si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, ... Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Contattato dalla Gazzetta dello Sport, il portavoce della Caf non ha manifestato dubbi: "Lad'si giocherà e si giocherà in Camerun. Non dobbiamo rispondere a quanto detto in Europa, ...

