Copa del Rey: il Siviglia si salva ai rigori. Vincono anche Real Sociedad, Villarreal ed Elche (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Siviglia rischia ma si salva ai rigori nel match della Copa del Rey contro l’Andratx. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, il risultato non cambia ai supplementari, ma ai rigori la formazione andalusa ne fa 6 su 7 contro i cinque dei padroni di casa conquistando l’accesso al prossimo turno. Nessun problema, invece, per il VillarReal che vince 7-1 sul campo del Sanluqueno con la doppietta di Alcacer, le reti di Chukwueze, Gomez, Trigueros, Raba e l’autogol di Duro. Stesso discorso anche per Rayo Vallecano (3-1 sul campo del Bergantinos), Real Sociedad (3-0 in casa del Zamora) ed Elche (1-0 sul campo del Salamanca). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilrischia ma siainel match delladel Rey contro l’Andratx. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, il risultato non cambia ai supplementari, ma aila formazione andalusa ne fa 6 su 7 contro i cinque dei padroni di casa conquistando l’accesso al prossimo turno. Nessun problema, invece, per il Villarche vince 7-1 sul campo del Sanluqueno con la doppietta di Alcacer, le reti di Chukwueze, Gomez, Trigueros, Raba e l’autogol di Duro. Stesso discorsoper Rayo Vallecano (3-1 sul campo del Bergantinos),(3-0 in casa del Zamora) ed(1-0 sul campo del Salamanca). SportFace.

Copa del Rey, Siviglia ai supplementari contro una squadra di 4ª divisione TUTTO mercato WEB ‘Hips Don’t Lie’ de Shakira supera los 900 millones de reproducciones en Spotify El tema se convirtió en el primero de la cantante en ser promocional de un mundial de futbol como lo fue en Alemania 2006 cuando Italia ganó la Copa del Mundo. La cantante hizo retumbar el 9 de julio ...

La afición hace de esta derrota un día histórico El Villarreal no le dio opción al Atlético Sanluqueño en el partido de Copa del Rey. Una noche histórica en la que la afición de El Palmar se volcó con su equipo desde el primer momento, viviéndose un ...

