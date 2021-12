(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Corteha un: è Filippo, presidente del Consiglio di Stato, già ministro per la Pubblica amministrazione nel governo Monti e sottosegretario alla ...

Advertising

telodogratis : Consulta: Patroni Griffi è il nuovo giudice costituzionale - LaStampa : Consulta, Patroni Griffi è il nuovo giudice costituzionale - iconanews : Consulta: Patroni Griffi è il nuovo giudice costituzionale - messveneto : Consulta, Patroni Griffi è il nuovo giudice costituzionale: Eletto dal Consiglio di Stato al posto che lascia Corag… - il_piccolo : Consulta, Patroni Griffi è il nuovo giudice costituzionale -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Patroni

Napoletano, 66 anni e due figli,Griffi prenderà il posto di Giancarlo Coraggio.Napoletano, 66 anni e due figli,Griffi prenderà il posto di Giancarlo Coraggio, il presidente dellache il 28 gennaio del 2022 lascerà la Corte per scadenza del suo mandato. . 15 ...Patroni Griffi, nominato presidente di Palazzo Spada nel 2018, è stato, tra le altre cose, ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Monti ...È stato ministro per la Pubblica amministrazione nel Governo Monti e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Letta ...