Advertising

MediasetTgcom24 : Consulta, Filippo Patroni Griffi è il nuovo giudice costituzionale #consulta - ItaliaOggi : Corte costituzionale, Filippo Patroni Griffi eletto giudice della Consulta -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta Filippo

La Corte costituzionale ha un nuovo giudice: èPatroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, già ministro per la P.a. nel governo Monti e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con il governo Letta. Lo hanno eletto i magistrati ...La Corte costituzionale ha un nuovo giudice: èPatroni Griffi, presidente del Consiglio di Stato, già ministro per la Pubblica ... il presidente dellache il 28 gennaio del 2022 lascerà ...Patroni Griffi, nominato presidente di Palazzo Spada nel 2018, è stato, tra le altre cose, ministro per la pubblica amministrazione nel Governo Monti ...È stato ministro per la Pubblica amministrazione nel Governo Monti e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Letta ...