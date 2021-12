Confindustria Assafrica & Mediterraneo, al via l'assemblea pubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lead the Change. Le nuove coordinate per Africa e Medio Oriente” è il titolo dell'assemblea pubblica di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, che si svolge oggi presso la sede di Confindustria. Un momento di confronto sulle opportunità per le imprese italiane in Africa e Medio Oriente tra i principali players istituzionali del Sistema Italia: la viceministra Marina Sereni, la vicepresidente di Confindustria Barbara Beltrame, l'ad di Sace Pierfrancesco Latini, l'ad di Simest Mauro Alfonso, il vicepresidente Ispi Paolo Magri e rappresentanti di Cdp, dell'African Development Bank, della Commissione europea e di BEI. Partner dell'evento sono Sparkle, operatore globale del Gruppo Tim e tra i primi dieci nel mondo, e Macfrut, la più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lead the Change. Le nuove coordinate per Africa e Medio Oriente” è il titolo dell'di, che si svolge oggi presso la sede di. Un momento di confronto sulle opportunità per le imprese italiane in Africa e Medio Oriente tra i principali players istituzionali del Sistema Italia: la viceministra Marina Sereni, la vicepresidente diBarbara Beltrame, l'ad di Sace Pierfrancesco Latini, l'ad di Simest Mauro Alfonso, il vicepresidente Ispi Paolo Magri e rappresentanti di Cdp, dell'African Development Bank, della Commissione europea e di BEI. Partner dell'evento sono Sparkle, operatore globale del Gruppo Tim e tra i primi dieci nel mondo, e Macfrut, la più ...

