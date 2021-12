Confartigianato Bergamo premia le aziende associate da più di 40 anni

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)Impreseleda più di 40. Giovedì 16 dicembre alle 17, nella sala Caravaggio della Fiera di, andrà in scena l’evento conclusivo del premio di Fedeltà associativa, il percorso celebrativo cheha fortemente voluto, per attribuire ai propri soci un riconoscimento di fedeltà per aver rinnovato la tessera associativa per 40 e piùdi attività. Il percorso, sviluppatosi negli otto Poli in cui è idealmente suddiviso il territorio provinciale secondo lo statuto di, è partito lo scorso 8 novembre a Zogno per poi arrivare a Clusone, Albino, Calusco d’Adda, Treviglio, Romano di ...

