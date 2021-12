Conegliano-Fenerbahce Istanbul, Mondiale per club volley: orario, canale tv, programma, streaming (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi mercoledì 15 dicembre (ore 16.30) si gioca Conegliano-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi del Mondiale per club 2021 di volley femminile. Inizia l’avventura della squadra italiana, impegnata a difendere il titolo conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le padrone di casa in un incontro probabilmente decisivo per il primo posto nella Pool A, in cui figurano anche le brasiliane del Dentil Praia clube (le prime due classificate si qualificano per le semifinali). Le vincitrici dell’ultima Champions League partono con i favori del pronostico e hanno nel VakifBank Istanbul, inserito nell’altro raggruppamento, la loro rivale principale nella rincorsa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi mercoledì 15 dicembre (ore 16.30) si gioca, match valido per la fase a gironi delper2021 difemminile. Inizia l’avventura della squadra italiana, impegnata a difendere il titolo conquistato due anni fa. Le Campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo scenderanno in campo ad Ankara (Turchia) per affrontare le padrone di casa in un incontro probabilmente decisivo per il primo posto nella Pool A, in cui figurano anche le brasiliane del Dentil Praiae (le prime due classificate si qualificano per le semifinali). Le vincitrici dell’ultima Champions League partono con i favori del pronostico e hanno nel VakifBank, inserito nell’altro raggruppamento, la loro rivale principale nella rincorsa ...

