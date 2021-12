Concorrenti positive al Covid | Miss Italia rinviata a gennaio e Beatrice torna a Gorlago

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021). Da Venezia aFarina, la 20enne bergamasca selezionata tra le venti finaliste del concorso di bellezzata a casa mercoledì mattina. Tutto rinviato a: nel corso dei controlli quotidiani, due ragazze sono risultateal. “Al fine di tutelare le, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento – spiega la patron Patrizia Mirigliani – abbiamo deciso di sospendere l’evento e di rinviarlo al prossimo mese, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale. Siamo molto dispiaciuti ma siamo certi di avere deciso in modo ...