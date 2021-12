Concludere il ciclo di rifiuti per poter abbassare la Tari: focus a Palazzo Paolo V (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Implementare la raccolta differenziata dei rifiuti anche per abbattere gli importi della tassazione che gravano sui cittadini, riavviare ma in condizioni nuove e di sicurezza le attività produttive presso lo Stir di Casalduni, chiudere definitivamente la questione delle discariche post mortem che oggi inquinano e per di più gravano enormemente sulle tasche dei contribuenti sanniti. Sono queste le linee di indirizzo sulle quali deve incamminarsi la gestione del ciclo dei rifiuti in provincia così come è emerso nel corso di un focus cui hanno partecipato tutti i soggetti pubblici che intervengono in materia. In particolare, è stato molto significativo il riconoscimento da parte dell’Assessore comunale Alessandro Rosa circa l’entità dell’importo assai elevato che grava sui beneventani ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Implementare la raccolta differenziata deianche per abbattere gli importi della tassazione che gravano sui cittadini, riavviare ma in condizioni nuove e di sicurezza le attività produttive presso lo Stir di Casalduni, chiudere definitivamente la questione delle discariche post mortem che oggi inquinano e per di più gravano enormemente sulle tasche dei contribuenti sanniti. Sono queste le linee di indirizzo sulle quali deve incamminarsi la gestione deldeiin provincia così come è emerso nel corso di uncui hanno partecipato tutti i soggetti pubblici che intervengono in materia. In particolare, è stato molto significativo il riconoscimento da parte dell’Assessore comunale Alessandro Rosa circa l’entità dell’importo assai elevato che grava sui beneventani ...

