Concerto Capodanno Roma | annullato l' evento al Circo Massimo | Era tutto pronto

(Di mercoledì 15 dicembre 2021), 15 dicembre 2021 "ilne dinella Capitale , il grandeatteso alnon si terrà per evitare il dilagare di altri contagi, visto i continui dati in ...

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Capodanno

20 - Anche il Comune di Roma vieta ildiIl Campidoglio annulla ildial Circo Massimo. L'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, ufficializza l'addio all'......ilè stata improvvisa, dopo che questa mattina il sindaco Gualtieri era stato possibilista. Dopo la decisione del governatore Vincenzo De Luca di vietare le feste di piazza diin ...L'allerta per la diffusione della variante inizia a mostrare i propri effetti anche in Italia, sia sul fronte dei contagi che su quello delle misure ...Da martedì 21 dicembre via alla bigliettazione per il concerto che i cantautori Colapesce e Dimartino terranno al Teatro Comunale Pavarotti-Freni il 31 dicembre, alle 22.30, e per gli spettacoli del c ...