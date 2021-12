Con il cast di Don’t Look Up si riflette oltre la risata sulla fine del mondo recensione

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Neanche ildiUp può salvarci dall’imminentedel. Una parata di stelle, guidata dagli “scienziati” Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, nell’ultimo film di Adam Mckay raccontano una dissacrante parabola della nostra modernità, ma è soprattutto un film distopico in cui sila. Quando gli astronomi Randall Mindy (DiCaprio) e Kate Dibiasky (Lawrence) scoprono una cometa dalle grandi dimensioni che si avvicina pericolosamente alla Terra, l’allerta è alle stelle. I due scienziati contattano dapprima la NASA, poi hanno un assurdo colloquio alla Casa Bianca, dove la Presidente degli Stati Uniti, Jean Orlean (Meryl Streep, dalle sembianze che vagamente ricordano l’attuale Presidente Donald Trump) cerca di ...

Spectra_anna : RT @_diana87: Qualche parolina su #DontLookUp, uscito al cinema l'8 dicembre e su #Netflix dal #24dicembre ? - _diana87 : Qualche parolina su #DontLookUp, uscito al cinema l'8 dicembre e su #Netflix dal #24dicembre ? - infoitcultura : 10 giorni con Babbo Natale film Canale 5 - trama, cast, finale - infoitcultura : Stasera in tv, oggi martedì 14 dicembre 10 giorni con Babbo Natale: trama, cast e curiosità sul film - MauNi90 : #IlCollegio se il format deve rimanere alla Rai consiglio un anno di pausa così ragionate con calma sul da farsi,se… -

Ultime Notizie dalla rete : Con cast

... è la prima volta che Ridley Scott mette le mani sul suo film cult del 1982Harrison Ford, ... se prima o dopo i due film, e neanche sul. Tornerà Ford o Ryan Gosling? O nessuno dei due? L'altro ...I fortunati, come è ormai noto, accederanno di diritto neldei Big del Festival, competendoi grandi nomi della canzone italiana. Per l'evento di stasera, dunque, saranno presenti anche i 22 ...Nel 2020 questo titolo ha poi avuto un sequel di ambientazione natalizia dal titolo 10 giorni con Babbo Natale, proponendo nuove avventure con il medesimo cast del precedente, più qualche gradita aggi ...Leggi anche: Sabato, domenica e lunedì: cast e trama film tv del 14 dicembre 2021. Carlo e Giulia (De Luigi e Lodovini) sono marito e moglie. Questa sera (martedì 14 dicembre 2021) su Canale 5 va in o ...