Con Concept Luna Dell mostra il futuro dei laptop sostenibili (Di mercoledì 15 dicembre 2021) È soltanto un prototipo e secondo l'azienda dovrebbe essere facile da riparare Un laptop elegante ma facile da smontare e riparare senza doversi rivolgere agli specialisti di settore, così da poterne allungare il ciclo di vita e ridurre i rifiuti elettronici. Un'ambizione lodevole quanto necessaria per l'intero comparto tecnologico, che Dell prova a centrare con il prototipo Concept Luna, un'idea che promette, …

