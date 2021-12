Comunicazione corporate: le aziende italiane dominano in Europa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella ventesima edizione del Webranking di Comprend, i primi cinque posti della classifica EU500 sono occupati da altrettante società italiane. Sul podio Terna, Snam e Poste Leggi su repubblica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella ventesima edizione del Webranking di Comprend, i primi cinque posti della classifica EU500 sono occupati da altrettante società. Sul podio Terna, Snam e Poste

Advertising

lucatargainside : Prosegue la partnership tra @Inside_Comun e @SCMGroup per la comunicazione #corporate e dei suoi brand. Un rapport… - robertaromano_r : RT @mediobanca: #MBAwards - Mediobanca prima banca in Europa per la comunicazione digitale online nella classifica Europe 500 di @wr_it 202… - mediobanca : #MBAwards - Mediobanca prima banca in Europa per la comunicazione digitale online nella classifica Europe 500 di… - TatianaBorin : RT @GruppoHera: ??? Cinque stelle al #GruppoHera per la qualità della sua comunicazione corporate online: la multiutility è nella Top 10 del… - alessiomira92 : RT @TernaSpA: ??#Terna per il secondo anno consecutivo si conferma al primo posto del #Webranking Italia di @ComprendCom @Lundquist, la più… -