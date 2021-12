Come usare i Desktop Virtuali su Windows 11 e 10 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sulle ultime versioni di Windows troviamo una funzione poco sfruttata ma molto utile in ambito lavorativo: stiamo parlando dei Desktop Virtuali, che permettono di aprire diversi programmi in Desktop differenti utilizzando lo stesso computer. Il Desktop virtuale è affiancato al Desktop principale, ha le stesse icone e lo stesso sfondo del Desktop di partenza ma non sono presenti gli stessi programmi attivi (a meno che non li blocchiamo su tutti i Desktop): possiamo così aprire Word sul Desktop 1, il programma di fotoritocco sul Desktop 2 e Spotify sul Desktop 3, tenendo ben separati tutti gli ambienti Desktop (possiamo passare da un Desktop all'altro con un tasto o con ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sulle ultime versioni ditroviamo una funzione poco sfruttata ma molto utile in ambito lavorativo: stiamo parlando dei, che permettono di aprire diversi programmi indifferenti utilizzando lo stesso computer. Ilvirtuale è affiancato alprincipale, ha le stesse icone e lo stesso sfondo deldi partenza ma non sono presenti gli stessi programmi attivi (a meno che non li blocchiamo su tutti i): possiamo così aprire Word sul1, il programma di fotoritocco sul2 e Spotify sul3, tenendo ben separati tutti gli ambienti(possiamo passare da unall'altro con un tasto o con ...

