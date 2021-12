Come funziona il diritto civile in “Cina” Avvocato Andrea Ceccobelli e le basi della costruzione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Astratto La costruzione dello stato di diritto in Cina è diventata una preoccupazione internazionale. Questo articolo discute l’impatto dell’adesione all’OMC sulla riforma giuridica della Cina nel contesto della giurisprudenza sullo stato di diritto. Discute le teorie “sottili” / “spesse” dello stato di diritto, sostenendo che la teoria “sottile” dello stato di diritto di Lon Fuller è un modello adatto nel contesto cinese. Vede che la versione “sottile” crea possibilità per la realizzazione di qualsiasi teoria “spessa” dello stato di diritto, inclusa una versione liberaldemocratica, sebbene un salto improvviso a questa versione “spessa” non sia né pragmatico né possibile. Il compito urgente della ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Astratto Ladello stato diinè diventata una preoccupazione internazionale. Questo articolo discute l’impatto dell’adesione all’OMC sulla riforma giuridicanel contestogiurisprudenza sullo stato di. Discute le teorie “sottili” / “spesse” dello stato di, sostenendo che la teoria “sottile” dello stato didi Lon Fuller è un modello adatto nel contesto cinese. Vede che la versione “sottile” crea possibilità per la realizzazione di qualsiasi teoria “spessa” dello stato di, inclusa una versione liberaldemocratica, sebbene un salto improvviso a questa versione “spessa” non sia né pragmatico né possibile. Il compito urgente...

Advertising

lorepregliasco : Ci sono ormai molti segnali sul fatto che Omicron sia decisamente più contagiosa di Delta. Per come funziona un and… - diMartedi : #Sileri a #Zhok: 'Non è vero che chi è vaccinato contagia come gli altri, non è vero che i vaccini non sono sicuri,… - borghi_claudio : @PinucciaTrapan1 Non funziona così. Passerà ovviamente dal Parlamento ma temo che come per il super green pass la s… - EnricoSolazzo : Chiamiamolo pure vaccino-update visto che funziona esattamente come il software. Se non fai l’aggiornamento non fun… - CialoneGiorgio : RT @edosyloslabini: Come funziona , la stato di emergenza vale solo per le nostre libertà mentre quando si tratta mettere le mani nelle tas… -