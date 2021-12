Cluj-Napoca – Brindisi oggi in tv | orario e diretta streaming Champions League 2021 2022 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’e le indicazioni per vedere inU-BT– Happy Casa, sfida valida per la quinta giornata del gruppo G didi. Gli uomini di coach Vitucci, ultimi in classifica e che in generale stanno vivendo un momento molto complicato, sono attesi dalla trasferta romena in casa dei capoclassifica. La palla a due è prevista per le ore 18:00 di mercoledì 15 dicembre. La partita sarà visibile in chiaro in tv su Rai Sport HD, oppure insul canale YouTube della BCL al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramitetestuale. SEGUI LA...