Clamorosa indiscrezione dalla Francia | la Coppa d’Africa potrebbe essere annullata! Il motivo

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’fuoriuscita nelle ultime ore ha del clamoroso! Infatti secondo RMC Sport in, lanon disputarsi, le cause sono riconducibili all’elevata diffusione della variante covid-19 Omicron, e ad evidenti difficoltà organizzative. Ciò che fino poco tempo fa sembrava una vera e propria utopia, adesso è un ipotesi più che concreta, la Confederazione calcistica africana (CAF) dunque, sta prendendo seriamente in considerazione di annullare l’imminente edizione della competizione vinta nella scorsa edizione dall’Algeria. Le squadre inglesi sono coloro che spingono maggiormente per un eventuale annullamento del torneo organizzato in Camerun, perché un eventuale partenza dei loro tesserati per lacomporterebbe una ...

Advertising

gilnar76 : Coppa d’Africa annullata? Arriva la clamorosa indiscrezione dalla Francia: i motivi #Forzanapoli #Napoli… - CagliariNews24 : Annullamento Coppa d’Africa, clamorosa indiscrezione: Keita può restare a disposizione di Mazzarri - GaeBrancaccio : Sarebbe cosa buona e giusta... #CoppaDAfrica @SerieA @sscnapoli - siamoilnapoli : ???? Clamorosa indiscrezione dalla #Francia ?? La #CoppadAfrica può essere annullata ?? Il #Napoli segue la situazion… - spallettismoo : RT @tuttonapoli: Clamorosa indiscrezione dalla Francia - Coppa d'Africa può essere annullata: variante Omicron e difficoltà organizzative l… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamorosa indiscrezione

instaNews

... potrebbe accadere dopo il GF Vip, incredibile! Proprio per l'ottimo share guadagnato e per la popolarità di Soleil Sorge , è uscita un'. Sembrerebbe che i dirigenti Mediaset ...In questi giorni sta circolando un', che rende Hamilton ancora più campione, non solo in pista ma anche fuori. Sembra infatti che Hamilton abbia detto al suo team di non ...Dalla Francia arriva un'indiscrezione che sarebbe clamorosa sulla prossima Coppa d'Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022: secondo quanto rivela RMC Sport, la CAN ...Eurovision Song Contest 2022, a condurlo sarà Laura Pausini? La clamorosa indiscrezione. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.