Circolo nautico Nic di Catania pluripremiato all’assemblea zonale Fiv (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Circolo nautico Nic di Catania pluripremiato con i suoi atleti all’assemblea della VII zona Fiv: riconoscimento come miglior Circolo per la promozione della vela d’altura. I dettagli nell’articolo. Circolo nautico Nic di Catania: i riconoscimenti del 2021 Il Circolo nautico Nic di Catania conquista il primato di miglior Circolo per la promozione della vela d’ altura. Al presidente Sergio Petrina è stato conferito, dal presidente della Fiv Comitato VII Zona, Francesco Zappulla, il primo premio come migliore Circolo per la promozione della vela d’ altura. Il Circolo si aggiudica inoltre il 5° posto per la promozione della vela ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) IlNic dicon i suoi atletidella VII zona Fiv: riconoscimento come migliorper la promozione della vela d’altura. I dettagli nell’articolo.Nic di: i riconoscimenti del 2021 IlNic diconquista il primato di migliorper la promozione della vela d’ altura. Al presidente Sergio Petrina è stato conferito, dal presidente della Fiv Comitato VII Zona, Francesco Zappulla, il primo premio come miglioreper la promozione della vela d’ altura. Ilsi aggiudica inoltre il 5° posto per la promozione della vela ...

Advertising

NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Il 2021 del Circolo Nautico Santa Margherita - Ve... - giglionews : Live dal Porto di #IsolaDelGiglio in collaborazione con il Circolo Nautico - giglionews : In diretta dalla spiaggia del Porto, live in collaborazione con il Circolo Nautico - ShareMySea_IT : Il 2021 del Circolo Nautico Santa Margherita - Stelle_Sport : Festa per i 70 anni del Circolo Nautico Rapallo: orgoglio e nuovi progetti -